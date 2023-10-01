31 октября - события дня

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на базе школы № 56 (ул. Валентины Трофимовой, 10) состоится открытие регионального межведомственного проекта "Флорбол в школу", который является очередным направлением в рамках межведомственного проекта "Спорт в общеобразовательную школу".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция на тему: "Акция "Бессмертный полк – освобождение Киева", посвященная освобождению Киева советскими войсками от фашистов в 1943 году".

В Тюмени в 15 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, д. 59) начнется заключительное мероприятие информационно-просветительского проекта "Доступный формат" - презентация 10 "говорящих" книг.

В 14 часов Главное управление МЧС России по Тюменской области проведет видеотрансляцию по основам безопасности для школьников.

Интересное в этот день:

1811 — открытие Царскосельского лицея.

1943 — постановлением ГКО № 4479 на вооружение Красной Армии принят ИС-2.

1969 — первый в истории межконтинентальный угон самолёта: Боинг-707 авиакомпании Trans World Airlines был угнан из Лос-Анджелеса в Рим 19-летним итальянцем Раффаэле Миникиелло.

1994 — катастрофа ATR 72 под Розлоном (северная Индиана), погибли 68 человек.

2015 — катастрофа A321 над Синайским полуостровом.

2018 — в Индии открыта самая высокая статуя на планете — Статуя Единства.