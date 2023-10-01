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Победителей фестиваля ТМУ "Дебют первокурсника" назовут 5 ноября

Общество, 15:21 31 октября 2023

www.tyumsmu.ru

Фестиваль "Дебют первокурсника" в Тюменском медицинском университете стартовал с направления "Музыка". В нем студенты представили 32 номера. Имена победителей фестиваля назовут 5 ноября, сообщает вуз.

Дуэты, групповые, сольные выступления в разных стилях и жанрах представили первокурсники на суд жюри.

"Под душевные мелодии зрители включали фонарики на телефоне, а справиться с волнением конкурсантам помогали бурные аплодисменты зала. Судьи конкурса также прониклись атмосферой креатива и энергии – столько ярких музыкантов и вокалистов, талантливых и харизматичных", - рассказали в медуниверситете.

"Хотелось бы поддержать каждого конкурсанта и отдельно поприветствовать иностранных студентов, которые наравне со всеми покажут свои таланты", – сказала проректор по молодежной политике и региональному развитию Светлана Соловьева.

Также жюри предстоит оценить конкурсные номера по направлениям: "Театр", "Хореография", "Оригинальный жанр", "Концертные программы".

Гала-концерт состоится 5 ноября.

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