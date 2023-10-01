1 ноября - события дня
В Тюмени в 10 часов в Технопарке компания "ПромМаш Тест" проведет семинар "Актуальные вопросы и оценка производственной безопасности. Промышленная безопасность и охрана труда".
В Тюмени в 12 часов на базе мультиспортивного центра "Стальной Характер" (ул.
Пермякова, 40) состоится торжественный выпуск первого набора обучающихся филиала
АНО ДПО "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического
воспитания молодежи". Курсантам вручат выпускные сертификаты.
В Тюмени в Институте государства и права ТюмГУ откроется II Международная билингвальная школа молодых ученых LawForУм-2023 "Профессиональные навыки юриста в обеспечении зеленой экономики и биобезопасного мира". Она продлится до 6 ноября.
В Тюмени в спортивной школе "Ладья" начнется первенство Уральского Федерального округа по стоклеточным шашкам. Соревнования продлятся до 5 ноября.
В Ишиме стартует проект "Поэтический салон". Автор инициативы Карина Канапина хочет познакомить детей и молодежь с особенностями родного края через творчество местных поэтов.
Интересное в этот день:
1570 - катастрофическое наводнение в Нидерландах.
1611- первый театрализованный показ пьесы "Буря". Во дворце Уайтхолл "Слуги короля" впервые сыграли пьесу английского драматурга Уильяма Шекспира.
1755 - землетрясение уничтожило город Лиссабон.
1811 - ыыдана концессия на строительство телефонных сетей в России.
1894 - скончался император Всероссийский Александр III.
1899 - на воду спущен легендарный крейсер "Варяг".
1911 - первая в истории воздушная бомбардировка. Итальянский младший лейтенант Джулио Кавотти осуществил первую воздушную бомбардировку. С самолета Блерио XI он сбросил четыре ручные гранаты "Чипелли" весом по 4,4 фунта на турецкие позиции в оазисах Тагира и Аин Зара.
1952 - первое в мире испытание водородной бомбы. США произвели на атолле Эниветок испытания первого в мире термоядерного взрывного устройства "Айви Майк".
1962 - первый запуск летательного аппарата к Марсу. Советская автоматическая межпланетная станция второго поколения Марс-1 стала первым в истории космическим аппаратом, выведенным на траекторию полета к Марсу.
1990 - в СССР введен коммерческий курс рубля к другим валютам.
1997 - в мировой прокат вышел фильм "Титаник".