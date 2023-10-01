1 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Технопарке компания "ПромМаш Тест" проведет семинар "Актуальные вопросы и оценка производственной безопасности. Промышленная безопасность и охрана труда".

В Тюмени в 12 часов на базе мультиспортивного центра "Стальной Характер" (ул.

Пермякова, 40) состоится торжественный выпуск первого набора обучающихся филиала

АНО ДПО "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического

воспитания молодежи". Курсантам вручат выпускные сертификаты.

В Тюмени в Институте государства и права ТюмГУ откроется II Международная билингвальная школа молодых ученых LawForУм-2023 "Профессиональные навыки юриста в обеспечении зеленой экономики и биобезопасного мира". Она продлится до 6 ноября.

В Тюмени в спортивной школе "Ладья" начнется первенство Уральского Федерального округа по стоклеточным шашкам. Соревнования продлятся до 5 ноября.

В Ишиме стартует проект "Поэтический салон". Автор инициативы Карина Канапина хочет познакомить детей и молодежь с особенностями родного края через творчество местных поэтов.

Интересное в этот день:

1570 - катастрофическое наводнение в Нидерландах.

1611- первый театрализованный показ пьесы "Буря". Во дворце Уайтхолл "Слуги короля" впервые сыграли пьесу английского драматурга Уильяма Шекспира.

1755 - землетрясение уничтожило город Лиссабон.

1811 - ыыдана концессия на строительство телефонных сетей в России.

1894 - скончался император Всероссийский Александр III.

1899 - на воду спущен легендарный крейсер "Варяг".

1911 - первая в истории воздушная бомбардировка. Итальянский младший лейтенант Джулио Кавотти осуществил первую воздушную бомбардировку. С самолета Блерио XI он сбросил четыре ручные гранаты "Чипелли" весом по 4,4 фунта на турецкие позиции в оазисах Тагира и Аин Зара.

1952 - первое в мире испытание водородной бомбы. США произвели на атолле Эниветок испытания первого в мире термоядерного взрывного устройства "Айви Майк".

1962 - первый запуск летательного аппарата к Марсу. Советская автоматическая межпланетная станция второго поколения Марс-1 стала первым в истории космическим аппаратом, выведенным на траекторию полета к Марсу.

1990 - в СССР введен коммерческий курс рубля к другим валютам.

1997 - в мировой прокат вышел фильм "Титаник".