2 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 1) начнутся ХI всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Тюменский меридиан".

В Тюмени в 10 часов в Историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) стартует экскурсия "От великих потрясений к Великой Победе".

В Тюмени в 14 часов в ТюмГУ по адресу: ул. Ленина, 38, ауд. 406, состоится "Парламентская встреча" студентов с заместителем председателя законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Наталией Фиголь.

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" начнется программа "Балалаечка–душа" от ансамбля народной музыки "Сибирская забава".

В Тюменском районе, в п. Московский, в 9 часов 30 минут в центре культуры и досуга начнется молодежный слет "Интеллект! Творчество! Инициатива!".

В Тобольске продолжится XXVII фестиваль-конкурс детских хоров "Духовная песнь православной Сибири". Он завершится 4 ноября.

В Ишиме в 13 часов на стадионе "Центральный" (ул. Максима Горького, 22) начнется открытое первенство города по боксу. Оно продлится до 4 ноября.

На 531 км трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск с 10 часов 30 минут до 11 часов, с 11 часов 30 минут до 12 часов и с 12 часов 30 минут до 13 часов перекроют движение транспорта в связи с работами по натяжке проводов.

Возрастное ограничение: 6+

Интересное в этот день:

1721 - Пётр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей.

1849 - в Севастополе открыто здание Морской библиотеки, вентиляционная шахта которого

-"Башня Ветров" - сохранилась до наших дней.

1927 - в Ленинграде сооружен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.

1937 - на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звезды.

1946 - сильное землетрясение в северной части Чаткальского хребта повредило сотни зданий в Ташкенте и других городах.

1947 - попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев (97,51 м).

1967 - в Ленинграде открылся новый Ланской мост через Чёрную речку.

2008 - 23-летний Льюис Хэмилтон впервые стал чемпионом мира по автогонкам в классе "Формула-1".