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Две тюменские компании вошли в топ-100 переработчиков молока России

Общество, 17:01 02 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "Золотые луга" и "Тюменьмолоко" вошли в престижный рейтинг Центра изучения молочного рынка по итогам 2022 года. Первый производитель занял 47 место, второй расположился на 53 строчке, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В 2022 году топ-100 компаний в общей сложности переработали 15 млн 380 тыс. тонн сырого молока, это на 938 тыс. тонн больше, чем в 2021 году. Крупнейшим переработчиком молока стало государство, национализировав Danone. Объем переработки составил 1 млн 774 тыс. тонн.

Топ-100 растут в три раза быстрее всего рынка. Рост объемов их переработки составил 6,50 %, в то время когда рост всего рынка - 2,11 %.

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# Золотые луга , Тюменьмолоко

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