Художники могут подать заявки на участие в тюменском маркете современного искусства "Артчоус"

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Прием заявок для российских художников объявил единственный в Тюмени маркет совриска (современного искусства) "Артчоус". В нем могут участвовать художники, керамисты, иллюстраторы и скульпторы из разных городов России. Для этого нужно подать заявку до 15 ноября и дождаться итогов кураторского отбора, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Можно представить живопись, графику, фотографии, скульптуры, изобразительное искусство, созданное с помощью цифровых технологий: цифровую живопись, векторную и трехмерную графику, анимацию, цифровую фотографию, фото-арт цифровую скульптуру. Все арт-объекты должны быть физическими, а не на цифровом носителе.

Не подойдут для маркета бижутерия, декоративные элементы для интерьера и экстерьера, продукты ремесленного труда, в том числе войлочные изделия, деревянные ложки, плетеные корзины и прочее. Подробнее с критериями отбора можно ознакомиться по ссылке.

Сам маркет пройдет в "Конторе пароходства" 9 и 10 декабря.

Отметим, "Артчоус" проходит в Тюмени с 2020. В 2023 году впервые в двух форматах: летнего и зимнего маркета. За это время его участниками стали более 100 создателей, которые продали предметы современного искусства почти на один млн рублей. Ежегодно в программе "Артчоуса" есть серия образовательных событий для посетителей маркета. Подробное расписание появится в конце ноября на сайте артчоус.рф.