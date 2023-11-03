4 ноября - события дня

В Тюменской области откроется термальный сезон.

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Кристалл", на 1 этаже возле фонтана, начнется акция "Я на FEST". Нужно ответить на вопросы о Всемирном фестивале молодежи в формате блиц, в подарок за регистрацию - набор стикеров. Во время акции можно выиграть памятный мерч с символикой фестиваля.

В Тюмени в 14 часов в Молодежном театральном центре "Космос" стартует новый проект "Рецепт народа".

В Тюмени в 17 часов в спортивном комплексе "Академия спорта" (Спасская, 6)

стартуют игры четвертого тура чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги

"А".

В Тюмени в 18 часов в в Штабе общественной поддержки "Единой России" (ул. Водопроводная, 36) начнется премьерный показ документального фильма "Русская мечта".

В Тюмени в 21 час 30 минут в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени начнется показ фильма "Каравелла Крапивина" режиссера Дмитрия Колобова.

Афиша Ночи искусств и праздничных мероприятий ко Дню народного единства в Тюменской области.

В Тобольске в 19 часов и в 21 час в стенах Тюремного замка покажут спектакль "Яшка" по одноименной повести Владимира Короленко.

В Увате в 10 часов в физкультурно-оздоровительном центре "Иртыш" (ул. Дорожная, 7) начнутся областные соревнования по каратэ.

Интересное в этот день:

1493 — экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.

1707 — в Москве открыт госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).

1794 — Александр Суворов занял Прагу (предместье Варшавы). Конец Польского восстания.

1862 — Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет Revolving Battery Gun.

1879 — Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.

1890 — в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога — метро.

1922 — англичанин Хоуард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона в Египте.

1966 — сильное наводнение в центральных и северных районах Италии.

1967 — введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.

1968 — запуск первой отечественной твердотопливной баллистической ракеты РТ-2, Плесецк.

2004 — остановлен второй энергоблок Балаковской АЭС из-за утечки чистой обессоленной воды, предназначенной для питания парогенераторов.

2009 — в Нижнем Новгороде открыли для автомобильного движения метромост.