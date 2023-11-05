5 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени назовут победителей смены Открытой медико-фармацевтической школы Тюменского медуниверситета. Они получат приглашения в медицинскую олимпиадную школу "МОШка".

В Москве тюменка Полина Сюткина выступит на гала-концерте 29-го Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Роза ветров 2023", который пройдет на трех площадках ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Москве.

В Тюмени в 19 часов в СК "Центральный" МФК "Тюмень" проведет домашний матч с новосибирскими "Сибиряками" в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу.

В Тюмени в ТюмГМУ пройдет Гала-концер фестиваля "Дебют первокурсника".

Интересное в этот день:

1612 — освобождение Москвы. Капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля.

1929 — в Москве открылся первый в СССР планетарий.

1935 — выпущена настольная игра "Монополия".

1955 — провели первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.

1961 — Эльбарусовская трагедия: 110 погибших, в том числе 106 детей.

1967 — в Москве сдали в эксплуатацию Останкинский телецентр.

1991 — выполнили первый в истории прямой авиарейс Москва — Тель-Авив.