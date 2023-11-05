5 ноября - события дня
В Тюмени назовут победителей смены Открытой медико-фармацевтической школы Тюменского медуниверситета. Они получат приглашения в медицинскую олимпиадную школу "МОШка".
В Москве тюменка Полина Сюткина выступит на гала-концерте 29-го Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Роза ветров 2023", который пройдет на трех площадках ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия" в Москве.
В Тюмени в 19 часов в СК "Центральный" МФК "Тюмень" проведет домашний матч с новосибирскими "Сибиряками" в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу.
В Тюмени в ТюмГМУ пройдет Гала-концер фестиваля "Дебют первокурсника".
Интересное в этот день:
1612 — освобождение Москвы. Капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля.
1929 — в Москве открылся первый в СССР планетарий.
1935 — выпущена настольная игра "Монополия".
1955 — провели первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.
1961 — Эльбарусовская трагедия: 110 погибших, в том числе 106 детей.
1967 — в Москве сдали в эксплуатацию Останкинский телецентр.
1991 — выполнили первый в истории прямой авиарейс Москва — Тель-Авив.