6 ноября - события дня
В Тюмени в 17 часов во Дворце спорта стартует матч ХК "Рубин" с ХК "АКМ" из Тулы.
В Тюменском районе, в детском центре "Алые паруса", продолжается региональный образовательный слет поисковых отрядов "Живем поиском".
Возрастное ограничение: 14+
6 ноября – события дня
Интересное в этот день:
1612 — торжественный вход в Московский Кремль князей Трубецкого и Пожарского.
1932 — завод "Динамо" выпустил первый электровоз советской конструкции — ВЛ19-01.
1957 — в Ленинграде, на Марсовом поле, зажгли первый в стране Вечный огонь.
1982 — началась полярная экспедиция газеты "Советская Россия", участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий — 10 тыс. км.
2009 — произошла авиакатастрофа Ту-142 над Татарским проливом.