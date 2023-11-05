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6 ноября - события дня

Общество, 17:58 05 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 17 часов во Дворце спорта стартует матч ХК "Рубин" с ХК "АКМ" из Тулы.

В Тюменском районе, в детском центре "Алые паруса", продолжается региональный образовательный слет поисковых отрядов "Живем поиском".

Возрастное ограничение: 14+

6 ноября – события дня

Интересное в этот день:

1612 — торжественный вход в Московский Кремль князей Трубецкого и Пожарского.

1932 — завод "Динамо" выпустил первый электровоз советской конструкции — ВЛ19-01.

1957 — в Ленинграде, на Марсовом поле, зажгли первый в стране Вечный огонь.

1982 — началась полярная экспедиция газеты "Советская Россия", участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий — 10 тыс. км.

2009 — произошла авиакатастрофа Ту-142 над Татарским проливом.

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