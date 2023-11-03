Тюменцы станцуют на импровизированном вокзале в торговом центре

Перформанс-приглашение к участию во Всемирном фестивале молодежи 2023 начинается в ТРЦ "Кристалл" прямо сейчас. Подходите, вход свободный.

Молодежный театральный центр "Космос" организовал это мероприятие. В холле первого этажа, возле фонтана, уже звучит музыка, имитирующая уведомления ЖД вокзала. Перформеры в одежде цветов фестиваля появляются с бутафорским багажом. Гости уже слышат объявление, приглашающее пассажиров занять места в поезде маршрута Тюмень — Всемирный фестиваль молодежи. Присоединяйтесь! Скоро будет массовый танец!

"Мы хотим привлечь как можно больше внимания молодых тюменцев и тюменок к Всемирному фестивалю молодежи. Мы знаем, что у нас много классной молодежи, которая наверняка смогла бы пройти отбор на участие в фестивале. А потом с полученными знаниями, с новыми знакомствами реализовывать свои творческие проекты в Тюменской области", — поделилась Аэлита Садретдинова, менеджер проектов "Космоса".