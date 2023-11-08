Тюменские пожарно-спасательные подразделения приняли участие в учениях
61 сотрудник и 15 единиц техники подразделений Тюменского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в пожарно-тактических учениях, которые прошли в Тюмени.
По легенде учений на втором этаже крытой многоуровневой автостоянки в результате короткого замыкания автомобильной проводки произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений создали штаб пожаротушения и три боевых участка. Звенья газодымозащитной службы "эвакуировали" из зоны воздействия опасных факторов пожара одного человека.
Добавим, целью учений являлась отработка слаженных действий сотрудников тюменского пожарно-спасательного гарнизона при проведении ими боевых действий по тушению пожаров и ликвидации ЧС.