В Заводоуковске построили новый водопровод к 40 домовладениям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый водопровод, протяженностью 1 км 30 м построили для подключения к центральной системе более 40 домовладений на ул. Парковой Заводоуковска. Кроме укладки труб, подрядная организация смонтировала 25 железобетонных колодцев, сообщает администрация Заводоуковского округа.

Таким образом, потребители смогут получать более качественные услуги. В том числе и 13 абонентов, для которых произвели переподключение на новую сеть.

Благоустройство территории полностью восстановлено. В ближайшее время компания СУЭНКО предоставит заводоуковцам технические условия для подведения воды к домам.