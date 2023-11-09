В Заводоуковске построили новый водопровод к 40 домовладениям
Экономика, 15:31 09 ноября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Новый водопровод, протяженностью 1 км 30 м построили для подключения к центральной системе более 40 домовладений на ул. Парковой Заводоуковска. Кроме укладки труб, подрядная организация смонтировала 25 железобетонных колодцев, сообщает администрация Заводоуковского округа.
Таким образом, потребители смогут получать более качественные услуги. В том числе и 13 абонентов, для которых произвели переподключение на новую сеть.
Благоустройство территории полностью восстановлено. В ближайшее время компания СУЭНКО предоставит заводоуковцам технические условия для подведения воды к домам.