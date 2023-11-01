Фотогалерея: Дни казахской культуры прошли в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги Дней казахской культуры Тюменской области подвели праздничным концертом в колледже искусств ТГИК. Главный этнокультурный проект посвящен 10-летию подписания Договора о добрососедстве и союзничестве России и Казахстана в XXI веке.

Своим творчеством зрителей также порадовали вокалисты и танцоры Национально-культурной автономии казахов Тюменской области - Жас Ұрпақ (Новое поколение), Мұрагер (Наследие), Гүлдер (Цветы), Арай (Рассвет) и другие.

Почетными гостями Дней казахской культуры в Тюменской области стали артисты филармонии им. Акана Серы Северо-Казахстанской области и сотрудники Северо-Казахстанского музейного объединения из Петропавловска.

С праздником казахов поздравили представители разных национальных диаспор региона, представители власти.