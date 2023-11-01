  • 11 ноября 202311.11.2023суббота
  • USD92,0535
    EUR98,3155
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Фотогалерея: Дни казахской культуры прошли в Тюменской области

Общество, 18:15 11 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги Дней казахской культуры Тюменской области подвели праздничным концертом в колледже искусств ТГИК. Главный этнокультурный проект посвящен 10-летию подписания Договора о добрососедстве и союзничестве России и Казахстана в XXI веке.

Своим творчеством зрителей также порадовали вокалисты и танцоры Национально-культурной автономии казахов Тюменской области - Жас Ұрпақ (Новое поколение), Мұрагер (Наследие), Гүлдер (Цветы), Арай (Рассвет) и другие.

Почетными гостями Дней казахской культуры в Тюменской области стали артисты филармонии им. Акана Серы Северо-Казахстанской области и сотрудники Северо-Казахстанского музейного объединения из Петропавловска.

С праздником казахов поздравили представители разных национальных диаспор региона, представители власти.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 11.11.2023Сергей Жуков рассказал тюменцам о социальной функции сериала "Плакса"
19:48 11.11.2023"Отряды мэра" в 2024 году примут 5000 подростков
19:13 11.11.2023Тюменцы первыми увидели фильм "Папаша в бегах"
18:15 11.11.2023Фотогалерея: Дни казахской культуры прошли в Тюменской области