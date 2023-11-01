Более 193,3 млрд рублей потратили на продукты жители Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 193,3 млрд рублей потратили на продукты жители Тюменской области с января по сентябрь 2023 г. Еще 213 млрд рублей – на покупку непродовольственных товаров. Это на 16,6 % больше, чем в прошлом году.

С учетом последних данным по численности населения региона - 1 млн 609,8 тыс. человек — каждый оставил в магазинах 28 тыс. 142 рубля, в том числе 13 тыс. 383,5 руб. на продукты и 14 тыс. 758,5 руб. на непродовольственные товары.

В августе и сентябре общий чек превысил 51 млрд рублей - 51 млрд 052 млн руб. и 51 млрд 065,2 млн руб. соответственно. Это максимум в 2023 году. Самыми скромными были январь и февраль, когда жители заплатили более 39 млрд рублей, приводит данные Тюменьстата Вслух.ру.

Всего в России за девять месяцев оборот розничной торговли составил 34 трлн 31,2 млрд рублей, в том числе в Уральском федеральном округе — 2 трлн 739 млрд 880,8 млн рублей.