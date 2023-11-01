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Писатели Тюменской области встретятся со школьниками и студентами

Общество, 10:57 14 ноября 2023

vk.com/biblioteci.vmeste | Фото: vk.com/biblioteci.vmeste

Автор детской книги "Зелёная азбука" и дипломант "Книги года – 2023" Наталья Бойко и поэтесса, прозаик, публицист Ольга Губина проведут встречу с читателями Боровской сельской библиотеки 14 ноября. В Тюменской области стартовал цикл встреч писателей, поэтов с жителями, сообщает региональное содружество библиотек.

Встречи с писателями – это продолжение проекта "Книга года – 2023". Первыми, кто встретился с литераторами, стали ученики лицея № 34, они познакомились с Анатолием Бажиным – краеведом, преподавателем Ишимского многопрофильного техникума, лауреатом "Книги года – 2023" в номинациях "Лучшая документальная книга" и "Самая популярная книга" с изданием "Герои земли тюменской". Он побеседовал с ребятами и подарил один из экземпляров своей книги о героях России.

vk.com/biblioteci.vmeste | Фото: vk.com/biblioteci.vmeste

15 ноября учащиеся Тюменского колледжа транспортных технологий встретятся с Ольгой Губиной и тюменской поэтессой, членом экспертной комиссии конкурса Антониной Марковой.

21 ноября в филиале Центральной городской библиотеки на Червишевском тракте, 15/1 читателей ждёт встреча с Антониной Марковой и писательницей Ириной Андреевой.

22 ноября в Менделеевке с читателями встретится писатель Сергей Козлов. Его книга "Молитва матери" взяла диплом третьей степени в номинации "Лучшая книга художественной прозы".

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# Тюменская областная научная библиотека

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