16 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109 корпус 1) начнется день открытых дверей для детей, находящихся в социально-опасном положении. 6+

В Тюмени в 11 часов по ул. Гранитная, 4 начнется круглый стол "Большие гастроли" Молодёжного театра республики Коми в городе Тюмень". 18+

В Тюмени в 13 часов в Детской библиотеке имени Лагунова (ул. Орджоникидзе, 59) начнется встреча из цикла мероприятий по профориентации "Public talk "Делюсь призванием". 12+

В Тюмени в 14 часов на спортивной площадке гимназии № 16 (ул. Парфенова, 19) продолжатся соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады общеобразовательных организаций города. 6+

Интересное в этот день:

1824 — австралийский исследователь Гамильтон Хьюм обнаружил реку Муррей, самую длинную реку в Австралии.

1938 — дата рождения спортивной дисциплины самбо.

1965 — в СССР запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-3", беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры.

1966 — наблюдается самый обильный звездопад: до 2300 м/мин.

1967 — катастрофа Ил-18 в Свердловске, 107 погибших. Это крупнейшая авиакатастрофа в СССР на то время.

2008 — из Космического центра имени Кеннеди к МКС осуществлён пуск шаттла "Атлантис" по программе STS-129.