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Освещение на Обходе Тюмени восстановят в течение суток

Общество, 18:19 21 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перебой в работе наружного освещения на ТКАД на участке от Старотобольского тракта до дороги Тюмень - Боровский - Богандинский произошел из-за замыкания подземного кабеля. Восстановление линии освещения на Обходе Тюмени займет примерно сутки, сообщает ГУС Тюменской области.

"Лаборатория оперативно нашла место повреждения. Требуется проведение земляных работ и замена участка кабельной линии. Просим водителей быть предельно внимательными", - сказали в ведомстве.

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# ГУС Тюменской области , обход Тюмени

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