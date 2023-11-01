Освещение на Обходе Тюмени восстановят в течение суток

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перебой в работе наружного освещения на ТКАД на участке от Старотобольского тракта до дороги Тюмень - Боровский - Богандинский произошел из-за замыкания подземного кабеля. Восстановление линии освещения на Обходе Тюмени займет примерно сутки, сообщает ГУС Тюменской области.

"Лаборатория оперативно нашла место повреждения. Требуется проведение земляных работ и замена участка кабельной линии. Просим водителей быть предельно внимательными", - сказали в ведомстве.