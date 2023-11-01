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320 килограммов шишек на семена собрали в Заводоуковском лесничестве

Экономика, 10:46 22 ноября 2023

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

320 кг шишек собрали в Заводоуковском лесничестве. Из них получат 2,5 кг семян, которые будут использованы для восстановления лесов в Тюменской области, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

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В акции по сбору шишек участвовали 60 сотрудников областного ведомства, Тюменской авиабазы и Тюменского управления лесами. Сосновый бор в этом лесничестве выбран не случайно. Его специально создавали с 2008 по 2021 годы для получения сырья с высокими наследственными качествами.

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# лесовосстановление , семена , сосна

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