320 килограммов шишек на семена собрали в Заводоуковском лесничестве

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

320 кг шишек собрали в Заводоуковском лесничестве. Из них получат 2,5 кг семян, которые будут использованы для восстановления лесов в Тюменской области, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

В акции по сбору шишек участвовали 60 сотрудников областного ведомства, Тюменской авиабазы и Тюменского управления лесами. Сосновый бор в этом лесничестве выбран не случайно. Его специально создавали с 2008 по 2021 годы для получения сырья с высокими наследственными качествами.