Новый арт-объект презентуют в поселке Тюменского района на официальном открытии елки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый арт-объект презентуют в п. Андреевский Тюменского района на официальном открытии елки.

Между тем, достопримечательность уже успела стать местом притяжения для жителей и гостей поселка, локацией для фотосъемок. Конструкция с признанием в любви малой Родине разместилась на площади у Андреевского сельского клуба. Арт-объект еще только приживается на новом месте: его установили несколько дней назад, а буквально вчера сделали подсветку, благодаря чему он стал хорошо видимым, эстетически привлекательным в темное время суток.

"Для всех это не просто арт-объект, а воплощение самых теплых эмоций к прекрасному поселку", - отметила глава муниципального образования п. Андреевский Лия Валишина. Расширить креативное пространство в Андреевском удалось при поддержке председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова и депутата Оксаны Величко.