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Школьники из Тюменской области стали победителями конкурса уличной культуры и спорта

Общество, 18:29 27 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Школьники из Тюменской области стали победителями конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО-ДЕТИ", сообщает информационный центр регионального правительства.

В номинация Hip-hop в возрасте 11-15 лет лучшей стала Варвара Любимова, а в номинации Skateboarding в возрасте 7-10 лет Андрей Заморуев.

На торжественной церемонии наградили победителей соревнований по 8 направлениям: ВМХ, хип-хоп, воркаут, брейкинг, паркур, скут, скейтбординг, трикинг. В финале приняли участие ребята в возрасте от 7 до 15 лет. За призовые места боролись дети из 46 регионов России.

"КАРДО" - первая и единственная в мире международная конкурс-премия президентской платформы "Россия – страна возможностей" при поддержке Движения первых. Она создана для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта, создания социальных лифтов для молодежи.

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