Более 35 тонн салатов получило тюменское предприятие из Узбекистана
Экономика, 08:42 29 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменска линия"
35 тыс. 356 кг салатов получило тюменское предприятие из Узбекистана. В крупной партии - айсбер, романо, фризе, шпинат, мангольд и руккола, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
В ведомственной лаборатории "ВНИИЗЖ" провели исследование образцов салатов. По результатам фитосанитарной экспертизы, карантинных организмов не выявлено.