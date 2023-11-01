Более 35 тонн салатов получило тюменское предприятие из Узбекистана

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменска линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменска линия"

35 тыс. 356 кг салатов получило тюменское предприятие из Узбекистана. В крупной партии - айсбер, романо, фризе, шпинат, мангольд и руккола, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В ведомственной лаборатории "ВНИИЗЖ" провели исследование образцов салатов. По результатам фитосанитарной экспертизы, карантинных организмов не выявлено.