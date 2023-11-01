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Более 35 тонн салатов получило тюменское предприятие из Узбекистана

Экономика, 08:42 29 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменска линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменска линия"

35 тыс. 356 кг салатов получило тюменское предприятие из Узбекистана. В крупной партии - айсбер, романо, фризе, шпинат, мангольд и руккола, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В ведомственной лаборатории "ВНИИЗЖ" провели исследование образцов салатов. По результатам фитосанитарной экспертизы, карантинных организмов не выявлено.

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# импорт , Россельхознадзор

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