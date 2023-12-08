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В регионе из-за морозов приостановили автобусное междугородное сообщение

Общество, 19:19 08 декабря 2023

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Движение автобусов, выполняющих междугородние рейсы, приостановили до наступления благоприятных погодных условий. Решение принято перевозчиками в связи с рекомендациями МЧС для обеспечения безопасности пассажиров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Отменены рейсы в Курган, Верхнюю Тавду, Каргаполье, Аромашево, Армизон, Абатск, Тобольск и другие населенные пункты, находящиеся на дальнем расстоянии", - сказал заместитель руководителя Объединения автовокзалов и автостанций Юрий Богомолов.

Специалисты справочной службы работают в круглосуточном режиме. Уточнить информацию о рейсах можно по телефонам: 8(3452) 35-79-22 и 8(3452) 505-593.

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