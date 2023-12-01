Альберт Суфианов поздравил юных пациентов ФЦН с наступающим новым годом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов поздравил юных пациентов с наступающим новым годом и вручил им подарки. Кто-то из них уже пережил операцию, кому-то предстоит, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Раздаю детям подарки и чувствую себя Дедом Морозом. Вспоминаю детство, как мне родители готовили сюрприз. Как находил его под елкой. Это была большая радость. Нашим маленьким пациентам, которым мы проводим сложные операции, нужна радость обязательно. Они будут быстрее выздоравливать", — говорит Альберт Суфианов.

Палат в детском отделении — 14, пациентов — 20. Ребята с родителями приехали из Сургута, Курска, Ижевска, Чувашии, ХМАО-Югры, Ульяновска, Челябинской области, Кургана, Тюмени.

Лилия Мансурова с пятимесячным Инсаром приехали из Ижевска. Женщина поблагодарила главного врача за проведенную сыну операцию и желает всему коллективу центра самого наилучшего в новом году.

Марина Алферова говорит, им очень повезло, что попали в нейрохирургический центр Тюмени: "Спасибо, что вы есть, что спасаете. Это лучшее место, где мы были. Мы проехали от Курска до Москвы. Но помогли Софии только здесь".

Восьмилетний Артем Королев из Тюмени уже пережил операцию. Скоро выписка. Отвечая на вопрос главного врача: "Ты кем будешь по профессии, когда вырастешь?", отвечает: "Буду врачом".