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Эксперт предположил, что "гонконгский" грипп у погибшей в поезде из Тюмени девочки был отягощен сниженным иммунитетом

Общество, 20:05 21 декабря 2023

ИА "Тюменская линия", архив | Фото: ИА "Тюменская линия", архив

Педиатр Евгений Тимаков предположил, что "гонконгский" грипп у погибшей в поезде из Тюмени девочки был отягощен сниженным иммунитетом.

Как сообщает "Комсомольская правда", врач считает, что у умершей девочки могла быть предрасположенность к тяжелому течению болезни, а также проблемы с иммунитетом, что и привело к трагедии на фоне стремительного развития инфекции.

У части детей из ЛНР, оказавшихся в инфекционной больнице Саратова, после того, как их сняли с поезда "Тюмень – Адлер", диагностирован грипп, в результате стремительного развития которого ранее скончалась 12-летняя девочка. По словам педиатра, у погибшего в поезде ребенка скорее всего был так называемый гонконгский грипп А (H3N2).

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