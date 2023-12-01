Директор департамента соцразвития Тюменской области рассказал подробности проверки в "Олимпийской ребячке"

Директор департамента соцразвития Тюменской области Дмитрий Грамотин рассказал подробности проверки в "Олимпийской ребячке".

"Сегодня я работал на территории лагеря "Олимпийская ребячка". Там ведется проверка регионального Управления Роспотребнадзора и Следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области. В настоящее время Роспотребнадзором взяты пробы у всех сотрудников, ждем результатов анализов", - сказал он.

Грамотин подтвердил, что погибшая девочка по журналу медпункта не проходила, с жалобами туда не обращалась. А перед выездом среди ребят провели положенный медосмотр. Детей с температурой - не было. Всех передали сопровождающим, которые в своих комментариях подтверждают, что их подопечные были здоровы.

"Что касается жалоб на низкую температуру в лагере: на всех видео дети в футболках, в комфортных условиях. Температура воздуха в помещениях лагеря соответствует всем нормам. А вот суровый сибирский климат мог показаться непривычным юным жителям южных регионов. В любом случае сотрудники лагеря контролировали пребывание детей на улице и не допускали переохлаждения", - пояснил Дмитрий Грамотин.

Он также принес соболезнования семье Вероники и выразил готовность оказать всю необходимую помощь.