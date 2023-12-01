Безопасность людей и стабильная работа служб являются приоритетными в новогодние праздники, считает Якушев

| Фото: с официального сайта полпреда президента РФ в УФО | Фото: с официального сайта полпреда президента РФ в УФО

Подготовку всех служб Уральского федерального округа к работе в новогодние праздники обсудил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами на оперативном совещании, сообщает пресс-служба полпреда.

"Задача для всех органов власти – организовать работу профильных структур так, чтобы ничто не омрачало жителям новогодние каникулы. Приоритеты - безопасность людей, стабильная работа ЖКХ, оперативная реакция на все нештатные ситуации", – сказал Владимир Якушев.

Новогодние каникулы – это традиционно период повышенной нагрузки на все коммунальные службы, а также органы правопорядка, здравоохранения и другие ведомства. И успешное прохождение во многом зависит от качественной подготовки.

ГФИ УФО доложили Владимиру Якушеву, что оперативные штабы, посвящённые работе служб в новогодние праздники, прошли во всех регионах федерального округа: определены задачи, разработаны алгоритмы действий.

Во вторник полпред проведет в Екатеринбурге коллегию по безопасности с силовыми структурами и службами экстренного реагирования.