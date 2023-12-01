  • 26 декабря 202326.12.2023вторник
  • USD91,9690
    EUR101,5781
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Безопасность людей и стабильная работа служб являются приоритетными в новогодние праздники, считает Якушев

Общество, 18:40 25 декабря 2023

с официального сайта полпреда президента РФ в УФО | Фото: с официального сайта полпреда президента РФ в УФО

Подготовку всех служб Уральского федерального округа к работе в новогодние праздники обсудил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами на оперативном совещании, сообщает пресс-служба полпреда.

"Задача для всех органов власти – организовать работу профильных структур так, чтобы ничто не омрачало жителям новогодние каникулы. Приоритеты - безопасность людей, стабильная работа ЖКХ, оперативная реакция на все нештатные ситуации", – сказал Владимир Якушев.

Новогодние каникулы – это традиционно период повышенной нагрузки на все коммунальные службы, а также органы правопорядка, здравоохранения и другие ведомства. И успешное прохождение во многом зависит от качественной подготовки.

ГФИ УФО доложили Владимиру Якушеву, что оперативные штабы, посвящённые работе служб в новогодние праздники, прошли во всех регионах федерального округа: определены задачи, разработаны алгоритмы действий.

Во вторник полпред проведет в Екатеринбурге коллегию по безопасности с силовыми структурами и службами экстренного реагирования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Якушев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:08 25.12.2023В регионе в 2023 году на 4,6% уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними
19:46 25.12.2023Светлана Иванова поставила свою подпись в поддержку Владимира Путина
19:35 25.12.2023Около 500 новогодних открыток отправили тюменцы в разные города России
19:24 25.12.2023Тюменская область получит финансовую поддержку по новой программе модернизации ЖКХ