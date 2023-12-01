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В Тюмени завершили реконструкцию первой очереди Метелевских водоочистных сооружений

Экономика, 10:01 29 декабря 2023

Росводоканал Тюмень

Реконструкцию первой очереди Метелевских водоочистных сооружений завершил "Росводоканал Тюмень". Проводятся пусконаладочные работы на первой очереди смесителей и отстойников. На объекте установлено современное оборудование, нацеленное на повышение качества водоподготовки.

"Мы изучили российский и зарубежный опыт очистки сложной речной воды и применили его в проекте реконструкции. Смесители – первый этап водоподготовки – оборудовали автоматическими мешалками, которые улучшат перемешивание исходной воды с реагентами, а следовательно, усилят их полезное действие. Отстойники разделили на три блока. В первом - камере хлопьеобразования - установили рециркуляторы для более эффективного взаимодействия воды с реагентами, а в третьем блоке – тонкослойные модули, которые помогут удержать самые мелкие загрязнения", - пояснила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Запуск обновленных мощностей произведут поэтапно. После того, как пройдут пусконаладочные работы и лаборатория подтвердит безупречное качество водоподготовки на всех вновь построенных сооружениях, на реконструкцию будет выведена вторая очередь смесителей и отстойников.

Насосная станция первого подъема, перекачивающая на сооружения воду из реки, тоже реконструирована. Там запущены в работу новые насосы с частотно-регулируемым приводом. Современное оборудование не только надежнее и компактнее прежнего, но и экономичнее. Насосы разгоняются, когда городу требуется больше воды, и снижают обороты в часы минимального водоразбора.

Возможность оперативно и в автоматическом режиме регулировать режим работы насосного оборудования позволяет значительно экономить электроэнергию и снижает трудозатраты сотрудников станции, сообщает пресс-служба "Росводоканал Тюмень".

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# Метелево , Метелевский водозабор , очистные сооружения , Росводоканал Тюмень

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