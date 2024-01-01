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В Тюмени первым в новом году родился Всеволод

Общество, 13:50 01 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

52 см и 3100 граммов – такой малыш первым родился в Тюмени в новом 2024 году. Он появился на свет в роддоме № 3, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ксения и Сергей решили назвать ребенка Всеволодом. Новогодняя ночь подарила родителям настоящее чудо. Счастья и здоровья мальчику и его маме с папой! Пусть в каждой семье в этом году будет больше радости и чудес.

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