В Тюмени первым в новом году родился Всеволод

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

52 см и 3100 граммов – такой малыш первым родился в Тюмени в новом 2024 году. Он появился на свет в роддоме № 3, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ксения и Сергей решили назвать ребенка Всеволодом. Новогодняя ночь подарила родителям настоящее чудо. Счастья и здоровья мальчику и его маме с папой! Пусть в каждой семье в этом году будет больше радости и чудес.