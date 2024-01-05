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Тюменские госавтоинспекторы назвали самые опасные нарушения ПДД

Общество, 18:47 05 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Превышение скорости либо несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, правил дистанции. Таковы самые опасные нарушений Правил дорожного движения, которые совершали жители Тюменской области в 2023 г.

В Тюмени главной причиной дорожной аварийности стало нарушение очередности проезда перекрестков. Таких нарушений не становится меньше, несмотря на проводимую разъяснительную работу и контроль за движением. На втором месте – наезды на пешеходов, в том числе на пешеходных переходах.

Автоинспекторы вручают автомобилистам памятки об опасности необоснованных маневров на трассах, нарушении очередности проезда в населенных пунктах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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