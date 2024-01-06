В Тюменском районе 4500 школьников входят в объединение "Движение Первых"

| Фото: Первые | Тюменский район | Фото: Первые | Тюменский район

4500 человек входят в первичные организации Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" в Тюменском районе. Представительства открыты в 32 школах.

В Тюменском районе успешно реализуется федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". На базе 20 образовательных учреждений действуют отряды движения "ЮНАРМИЯ", во всех образовательных организациях работают волонтерские и тимуровские отряды. Ежегодно в ряды тимуровцев вступают все больше и больше ребят. В начале 2021 учебного года добрыми делами на территории района занимались 65 отрядов и более 1,5 тысяч человек. В 2023-2024 учебном году в районе действуют уже 82 тимуровских отрядов, в которые входит свыше двух тысяч школьников. Ребята оказывают большую поддержку ветеранам в решении многих вопросов. Зимой волонтеры и тимуровцы очищают от снега придомовые территории и подходы к домам, а летом и осенью помогают ухаживать за хозяйством: поливают и пропалывают грядки.

В Московской школе возрождается поисковый отряд "Аэлита", ведущий свою историю с 1974 года. За многолетнюю работу по сохранению памяти ветеранов 80-й Гвардейской ордена Суворова Уманской стрелковой дивизии поисковый отряд был награждён Почетным стягом и переходящим знаменем Совета ветеранов. Поисковая деятельность продолжится, вовлекая в работу новых ребят, сообщает пресс-службы главы Тюменского района.