В Тюменской области 252 км дорог отремонтируют по нацпроекту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

164 объекта протяженностью 252,6 км в Тюменской области приведут в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Также отремонтируют два моста и столько же путепроводов, сообщает Главное управление строительства региона.

Дорожные службы обновят 48 участков региональных дорог, 113 улиц в населённых пунктах Тюменского района, участки улиц Профсоюзная, Л. Толстого и Барнаульская в Тюмени.

Общая протяжённость мостов и путепроводов, которые попали в нацпроект, составит 584,29 пог. метра. Три из этих объектов расположены на Обходе Тюмени, один — в Аромашевском районе.

Напомним, в 2023 году в регионе в рамках нацпроекта было отремонтировано 140 участков дорог (203 км) и два моста.