В маршрут автобуса № 61 в Тюмени включат новую остановку
Общество, 09:29 16 января 2024
| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"
В схему движения маршрута регулярных перевозок №61 "Новое Луговое – аэропорт Рощино" включается остановочный пункт "Поворот на с. Луговое" в прямом направлении с 20 января, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
| Фото: администрация Тюмени