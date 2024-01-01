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В маршрут автобуса № 61 в Тюмени включат новую остановку

Общество, 09:29 16 января 2024

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

В схему движения маршрута регулярных перевозок №61 "Новое Луговое – аэропорт Рощино" включается остановочный пункт "Поворот на с. Луговое" в прямом направлении с 20 января, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# автобусы , новый маршрут

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