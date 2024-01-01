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Схемы движения трех автобусов изменятся в Тюмени до конца января

Общество, 16:50 17 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые остановочные пункты появятся в схеме движения автобусного маршрута № 11 Рабочий поселок – Дом обороны с 18 января. Как сообщает администрация Тюмени, будут добавлены остановки "Гимназия № 1" и "ЖДВ" в прямом и обратном направлениях.

Маршрут № 23 Центральный рынок – д. Тураева будет осуществлять транспортное обслуживание садоводческих товариществ "с/о "Водник", "с/о "Калинка", "с/о "Источник", а также остановочного пункта "Сибнефтемаш" с 20 января.

С 23 января на маршруте № 15 Рабочий поселок – мкр-н Южный будут предусмотрены рейсы до "мкр-н Лесной", в расписании движения автобусов рейсы будут выделены желтым цветом, а в приложении "Тюменский транспорт" – специальным знаком.

Изменения внесены в городскую маршрутную сеть с учетом обращений от пассажиров о нарушении расписания движения автобусов № 66 Областная библиотека – "Сибнефтемаш" и № 80 мкр-н Лесной – ДК "Строитель".

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# автобусы , остановки

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