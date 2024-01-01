Эксперты ОМС рассказали, что нового ждет пациентов в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Расходы на профилактические мероприятия, включая диспансеризацию и медицинские осмотры, в 2024 году по программе государственных гарантий вырастут на 17,3%. Это определено программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденная постановлением правительства от 28 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба ОМС "Капитал-МС".

"Такое увеличение произошло за счет включения в диспансеризацию новых обследований – скрининги на антитела к гепатиту C и исследования на репродуктивное здоровье", - отмечено в сообщении.

Изменения в программе госгарантий коснутся и диспансерного наблюдения. В 2024 году предлагается установить финансовые нормативы и средние объемы медпомощи для трех видов наблюдения – за онкологическими больными, пациентами с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 2024 году с учетом средних нормативов на наблюдение по программе госгарантий выделяется 101,5 млрд рублей средств ОМС. По мнению экспертов, это сделает диспансерное наблюдение более эффективными, так как стимулирует медицинские организации более ответственно относиться к оказанию медпомощи по этому профилю.

"Это нововведение не меняет действующий порядок диспансерного наблюдения, а обязывает установить соответствующий тариф на региональном уровне. Это создаст дополнительный экономический стимул для медицинских организаций по активному наблюдению за такими пациентами в поликлиниках", - отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков.

В ближайшие три года предполагается увеличить средние нормативы объема медпомощи по направлению реабилитационных мероприятий, как амбулаторных, так и с учетом госпитализации. Благодаря этому в системе ОМС увеличится объем соответствующей медицинской помощи для пациентов. Для поликлиник впервые устанавливается объем медицинской реабилитации по группам болезней, которые вносят наибольший вклад в показатель смертности, а нормативы медпомощи по этому направлению увеличатся на 5,5%. Реабилитация в поликлиниках будет проводиться для кардиопациентов, для восстановления здоровья после COVID-19, при болезнях центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

В стационарных же условиях в общем объеме реабилитации по всем направлениям минимум 1% должна занимать продолжительная реабилитация – более месяца – для участников СВО с тяжелыми поражениями центральной нервной системы в сочетании с множественными травмами. "Это поможет осуществлять реабилитацию маломобильным пациентам с тяжёлыми заболеваниями, при этом они будут находиться в стационарах больниц столько, сколько требует лечебный процесс", - подчеркивают в Минздраве РФ.

Эксперты ОМС напоминают, что существует широкий перечень показаний к медицинской реабилитации. И при наличии показаний медицинскую реабилитацию может пройти любой человек: бесплатно по полису ОМС. В рамках программы госгарантий в 2024 году появится новое направление - медико-психологическое консультирование пациентов. Клинические психологи будут принимать пациентов в поликлиниках по полису ОМС, где уже открыты кабинеты медико-психологического консультирования. "Конечно, особое внимание, будет уделяться участникам СВО и членам их семей. Посттравматический синдром после перенесённых стрессовых ситуаций, требует своевременного лечения", — подчеркивает Михаил Пушков.

Новая корректировка вносится в программу государственных гарантий по направлению оказания медицинской помощи в дневных стационарах, устанавливается отдельный норматив затрат (19,1 тыс. рублей за случай) и объемы для получения первичной спецмедпомощи.

Дневной стационар – это своеобразный промежуточный вариант между амбулаторным режимом и стационарным лечением, лечебные и диагностические мероприятия проводятся при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения. Таким образом, медицинская помощь станет доступнее в тех случаях, когда пациентам не требуется сложная инструментальная диагностика и применение высоких технологий. Направление для лечения в дневном стационаре выдает лечащий врач.

В 2024 году в базовой программе ОМС появится три новых вида ВМП-1 (высокотехнологичной медицинской помощи) по профилям "акушерство и гинекология", "педиатрия" и "сердечно-сосудистая хирургия". "ВМП-1 - это высокотехнологичная медицинская помощь, которая погружается в базовую программу ОМС, - рассказал Михаил Пушков. - Утверждаемые на территории субъектов Российской федерации территориальные программы государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи и территориальные программы ОМС не могут быть меньше базовой программы. Это позволяет на федеральном уровне определять границы оказания современной медицинской помощи с учётом её финансирования, которое направляется в регионы Таким образом, на уровне регионов получают развитие медицинские технологии при оказании бесплатной для пациента медицинской помощи".