Владимир Якушев поздравил военнослужащих инженерных войск с профессиональным праздником

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев поздравил военнослужащих инженерных войск и ветеранов службы с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба полпреда.

"Инженерные войска – это основа боеспособной армии. Вы обеспечиваете условия для выполнения боевых задач и создаете рубежи обороны. Противостоите терроризму и устраняется последствия природных и техногенных катастроф. Принимаете любые вызовы и находите достойные ответы на них. С первых дней специальной военной операции вы проявляете высочайший профессионализм. В ходе боевых действий инженерные войска показали высокую эффективность. Успехи, которых достигла наша страна за время СВО – во многом именно ваша заслуга", - сказал Владимир Якушев.

Он отметил, что в инженерных войсках служит немало жителей Уральского федерального округа. Многие из них – выпускники ТВВИКУ им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, одного из ведущих российских вузов по подготовке инженерных кадров.

"Каждый из вас – гордость Вооружённых Сил России. Вы достойно несёте службу и подаёте очень важный пример подрастающему поколению – учите их ответственному отношению к делу, терпению и отваге. Желаю вам всего самого доброго: счастья, здоровья и мирного неба", - добавил полпред.