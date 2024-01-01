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Владимир Якушев поздравил военнослужащих инженерных войск с профессиональным праздником

Общество, 11:38 20 января 2024

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев поздравил военнослужащих инженерных войск и ветеранов службы с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба полпреда.

"Инженерные войска – это основа боеспособной армии. Вы обеспечиваете условия для выполнения боевых задач и создаете рубежи обороны. Противостоите терроризму и устраняется последствия природных и техногенных катастроф. Принимаете любые вызовы и находите достойные ответы на них. С первых дней специальной военной операции вы проявляете высочайший профессионализм. В ходе боевых действий инженерные войска показали высокую эффективность. Успехи, которых достигла наша страна за время СВО – во многом именно ваша заслуга", - сказал Владимир Якушев.

Он отметил, что в инженерных войсках служит немало жителей Уральского федерального округа. Многие из них – выпускники ТВВИКУ им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, одного из ведущих российских вузов по подготовке инженерных кадров.

"Каждый из вас – гордость Вооружённых Сил России. Вы достойно несёте службу и подаёте очень важный пример подрастающему поколению – учите их ответственному отношению к делу, терпению и отваге. Желаю вам всего самого доброго: счастья, здоровья и мирного неба", - добавил полпред.

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# Владимир Якушев , инженерные войска , ТВВИКУ

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