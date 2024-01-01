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Тюменцев приглашают на арт-встречу "День КОЛЛАЖения" в "Космос"

Общество, 20:52 20 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-встреча "День КОЛЛАЖения" пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 18 января в 18 часов. Вход по предварительной регистрации. Ссылку можно найти в официальном сообществе "Космоса" во ВКонтакте.

Соосновательница арт-группы KREATORZ Камилла Генералова отметит свой День рождения и проведет мастер-класс по созданию коллажей. Тюменцы познакомятся с видами коллажа и смогут сделать свой. В конце события участников ждет чаепитие, сообщает Moi-portal.ru.

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