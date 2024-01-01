Владимир Якушев: вклад каждого жителя УФО в проект "Все для Победы!" – серьезный шаг вперед

| Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO | Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO

Проект "Всё для Победы!" стал одной из ключевых тем обсуждения на совещании по координации работы региональных отделений Народного фронта в Уральском федеральном округе, которое провел полномочный представитель президента Владимир Якушев.

Полпред поблагодарил жителей УФО за участие и сообщил, что на счет акции за 2023 год собрано 216 млн рублей и 633 тонны гуманитарного груза.

"Это не просто цифры. Это результат нашего объединения, взаимопомощи, и, самое главное - тот дух патриотизма и чувства товарищества, которые присущи каждому гражданину России. Мы показали, что в столь суровое время можем стоять плечом к плечу, решать задачи, которые стоят перед нами", – считает Владимир Якушев.

| Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO | Фото: из Telegram-канала UrFO_INFO

Полпред обсудил с заместителем руководителя исполкома Народного фронта Борисом Подольным планы на 2024 год.

"Отдельную признательность выражаю всем жителям Уральского федерального округа, потому что они принимают самое непосредственное участие в акции "Все для Победы". Я уверен, что вклад каждого в этом проекте - это серьезный шаг вперед, в Победу", – резюмировал полпред.

Подробнее об акции можно узнать на сайте.