Тюменскую область глазами эвакуированных из Ленинграда детей показали "На Никольской"

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Более 100 детских рисунков ленинградских детей, которые были эвакуированы в Тюменскую область в годы Великой Отечественной войны, представили на выставке "Сибирский след" в Арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки 25 января. Открытие экспозиции стало первым событием в цикле библиотечных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов отметил важность и своевременность открытия культурно-просветительского и образовательного выставочного детского проекта "Сибирский след".

"Все вы хорошо знаете про тяжелейшие дни блокады в городе Ленинграде. Если на начало войны там проживали примерно два с половиной миллиона человек, то после снятия блокады осталось около 800 тысяч жителей. Многих увезли, но все равно по разным подсчетам от 600 тысяч до миллиона человек погибли, и в основном умирали от голода. Это на самом деле очень страшно. Но важно помнить об этом, потому что это часть истории нашей страны. Уверен, что выставка и наша сегодняшняя встреча помогут вам еще раз прочувствовать эту тему. Может вы захотите прочитать и больше узнать о тех событиях", - обратился Андрей Артюхов к гостям мероприятия.

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Посетителям выставки рассказали историю ее создания и о том, где, кем и при каких обстоятельствах были нарисованы работы, впервые представленные в Тюмени.

В ноябре 1941 года в Тюменскую область эвакуировали 155 детей известных ленинградских художников из блокадного Ленинграда. Их новым домом стало село Емуртла Упоровского района Тюменской области. После снятия блокады в 1944 году юные художники вернулись в свой родной город. Многие в дальнейшем связали свою жизнь с изобразительным искусством: стали профессиональными живописцами, графиками, скульпторами, архитекторами. Среди них Валерий Траугот, Георгий Рашков, Анна Линцбах, Владимир Прошкин, Кира Суворова, Владимир Петров и многие другие.

Мир, который окружал детей в Тюменской области, стал источником их вдохновения. Полученные впечатления, новые люди, окружающая юных ленинградцев природа, помогли им создать рисунки, на которых изображены улочки с деревянными, на сибирский манер домами, каменными купеческими постройками. Ребята воспроизвели живописные окрестности Емуртлы и соседних деревень и сел, овраги, заросшие травой и кустарником, песчаный берег речки Емуртлинки, проселочные дороги.

На обороте многих рисунков подпись карандашом с указанием фамилии автора, иногда – автограф, еще реже – дата создания, чаще всего 1943-1945 годы. Возраст юных художников - от 4 до 14 лет.

"В их работах – калейдоскоп событий, образов, предметов, в которых отразилось все, чем они тогда жили в Емуртле, то, с чем прежде всего соприкасались, что лежало в пределах их чувств, их восприятия", - рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела обслуживания, куратора арт-салона "На Никольской" Центральной городской библиотеки Наталья Сезёва.

Добавим, выставка организована из фондов Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ – ХХI веков при поддержке руководителя фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрея Артюхова. Она является частью реализованного в 2021 году проекта "Согретые Сибирью. Память прошлого".

"Сибирский след" будет работать в Арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки на ул. Луначарского, 51/3 до 17 марта в часы работы учреждения. Вход свободный. Телефон для справок: +7 (3452) 69-90-59. Возрастное ограничение 6+

| Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Кондрашкина, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина