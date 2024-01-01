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Огонь семейного очага "Сердце России" передали в женский монастырь Тюмени

Общество, 21:00 27 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Огонь семейного очага "Сердце России" разместили в Богородице-Рождественском женском монастыре Тюмени. Каждый может прийти, чтобы зажечь от него свою свечу, помолиться о здоровье и счастье близких, сообщает информационный центр правительства области.

Все лампадки и свечи в Богородице-Рождественском женском монастыре в Тюмени (ул. 25 октября, д. 29) зажжены от этого огня.

Лампадку с огнем Всероссийского семейного очага передали благочинному Тюменского округа протоиерею Андрею Сбитневу на мероприятии, посвященному Году семьи. Этот огонь на форум "Родные -Любимые" был доставлен из Муромского Свято-Троицкого монастыря, где находятся мощи святых Петра и Февронии – покровителей семьи и брака.

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# Год семьи

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