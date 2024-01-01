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Тюменские автоинспекторы напомнят родителям о детской дорожной безопасности

Общество, 13:47 28 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всеобучи, инструктажи и встречи по безопасности дорожного движения проведут с родителями школьников и дошкольников сотрудники Госавтоинспекции. Мероприятия призваны снизить детскую дорожную аварийность в регионе, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с педагогами проведут собрания, на которых объяснят родителям необходимость ежедневного напоминания детям о безопасном поведении на дорогах.

В 2023 году автоинспекторы провели 785 мероприятий с родителями, в том числе в образовательных учреждениях региона. В 2024 году планируется существенно увеличить эту цифру.

Автоинспекторы отмечают, что в первую очередь, пропаганду дорожной безопасности нужно направить на родителей. Взрослые в Тюменской области виновны в 79% ДТП с участием детей: они не всегда соблюдают ПДД в присутствии детей, не всегда правильно и безопасно перевозят их в автомобилях, сами становятся виновниками ДТП, превышая скорость и нарушая очередность проезда на перекрестках. Поэтому именно родители могут сберечь своих детей на дорогах, отметили в ГИБДД.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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