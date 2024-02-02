Круглосуточный телеканал "Урал 24" начал вещание во всех регионах УФО

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Запуск круглосуточного телеканала "Урал 24" прошел в Челябинске 2 февраля. К трансляции подключились все регионы УФО.

В церемонии принял участие по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе его заместитель Борис Кириллов.

"Самое главное в том, что сегодня, в 2024 году, мы вышли на тот этап общественно-политической жизни, когда мы едины, мы вместе и понимаем друг друга: от Ямала до Кургана, от Челябинска до Ханты-Мансийска. Нам очень интересно, что происходит в других территориях России и у наших соседей. Думаю, что у канала "Урал 24" большой путь впереди и убежден, что это будет интересно зрителю", - отметил Борис Кириллов.

В старте вещания также участвовали заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Телеканал "Урал 24" объединяет филиалы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Уральском федеральном округе: ГТРК "Урал", "Южный Урал", "Регион Тюмень", "Курган", "Югория" и "Ямал". Создание телеканала обсуждалось на совещании полпреда Владимира Якушева с руководителями филиалов округа в апреле 2023 года.

Планируется, что ежесуточно на канале будут выходить четыре блока новостей "Вести УрФО" и 24 информационных выпуска регионов округа. В сетке вещания также интервью, прямые трансляции, документальные проекты, ток-шоу.

"Урал 24" вещает онлайн на сайте урал-24.рф, на федеральной онлайн-платформе smotrim.ru и в кабельных сетях.