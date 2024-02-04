Тюменские хирурги-онкологи предотвратили развитие рака у пациентки

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Хирурги тюменского МКМЦ "Медицинский город" помогли девушке справиться с редким наследственным заболеванием и предотвратили развитие онкологии, сообщает пресс-служба клиники.

Аденоматозный полипоз характерен развитием в молодом возрасте множественных аденом толстой кишки. Причина его развития кроется во врожденной мутации одного из генов. У больных повышен риск рака двенадцатиперстной кишки. В Медицинском городе операции для пациентов с таким синдромом выполняются нечасто, 1-2 раза в год - из-за чрезвычайной редкости заболевания.

На момент обращения 28-летней пациентки в Медицинский город, часть кишечника уже была повреждена сотней доброкачественных полипов. Специалисты рассчитывают, что удаление части поврежденного органа предотвратит развитие злокачественного процесса.

"Несвоевременное хирургическое лечение приводит к неизбежной злокачественной трансформации аденом толстой кишки",— пояснил заведующий отделением Евгений Франк.

Хирурги отделения абдоминальной онкологии Медицинского города лапароскопическим методом удалили пациентке часть органа, сохранив при этом его функции.Спустя четыре дня после операции девушка была выписана и переведена на амбулаторное лечение.