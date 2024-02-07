На экскурсию к 190-летию Менделеева приглашает музей ТИУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На экскурсию ко Дню российской науки и 190-летию Дмитрия Менделеева приглашает Музей истории науки и техники Зауралья ТИУ (Володарского, 38) 15 февраля в 17 часов. В основе экспозиции — уникальные музейные предметы из личной коллекции директора музея Виктора Копылова и труды великого ученого.

Экскурсию проведет старший научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Татьяна Исламова. Речь пойдет о заслугах Дмитрия Менделеева и интересных фактах из его биографии, о богатом научном и творческом наследии нашего земляка.

Участие в экскурсии бесплатное, однако необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 22-52-37.