На экскурсию к 190-летию Менделеева приглашает музей ТИУ
Общество, 08:14 07 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
На экскурсию ко Дню российской науки и 190-летию Дмитрия Менделеева приглашает Музей истории науки и техники Зауралья ТИУ (Володарского, 38) 15 февраля в 17 часов. В основе экспозиции — уникальные музейные предметы из личной коллекции директора музея Виктора Копылова и труды великого ученого.
Экскурсию проведет старший научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Татьяна Исламова. Речь пойдет о заслугах Дмитрия Менделеева и интересных фактах из его биографии, о богатом научном и творческом наследии нашего земляка.
Участие в экскурсии бесплатное, однако необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 22-52-37.