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На экскурсию к 190-летию Менделеева приглашает музей ТИУ

Общество, 08:14 07 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На экскурсию ко Дню российской науки и 190-летию Дмитрия Менделеева приглашает Музей истории науки и техники Зауралья ТИУ (Володарского, 38) 15 февраля в 17 часов. В основе экспозиции — уникальные музейные предметы из личной коллекции директора музея Виктора Копылова и труды великого ученого.

Экскурсию проведет старший научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Татьяна Исламова. Речь пойдет о заслугах Дмитрия Менделеева и интересных фактах из его биографии, о богатом научном и творческом наследии нашего земляка.

Участие в экскурсии бесплатное, однако необходима предварительная запись по телефону 8 (3452) 22-52-37.

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# Дмитрий Менделеев , музей , экскурсия

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