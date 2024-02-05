В Тюменской области заболеваемость гриппом снизилась в два раза за неделю
Заболеваемость гриппом в Тюменской области снизилась в два раза за неделю, с 29 января по 4 февраля. Количество заболевших ОРВИ растет, увеличение составило 13 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Доля детей в возпрасте от нуля до 14 лет среди совокупной заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте составила 54 %.
В регионе отмечен и рост ковида, 6,8% по сравнению с предыдущей неделей. Болеют взрослые, у них обнаружен геновариант "Омикрон", отметили специалисты ведомства.
Для профилактики вирусных инфекций эксперты рекомендуют тщательно мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания, использовать маску, придерживаться здорового образа жизни.
"Самое главное не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу", - призывают в Роспотребнадзоре.