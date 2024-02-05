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В Тюменской области заболеваемость гриппом снизилась в два раза за неделю

Общество, 14:37 05 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость гриппом в Тюменской области снизилась в два раза за неделю, с 29 января по 4 февраля. Количество заболевших ОРВИ растет, увеличение составило 13 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Доля детей в возпрасте от нуля до 14 лет среди совокупной заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте составила 54 %.

В регионе отмечен и рост ковида, 6,8% по сравнению с предыдущей неделей. Болеют взрослые, у них обнаружен геновариант "Омикрон", отметили специалисты ведомства.

Для профилактики вирусных инфекций эксперты рекомендуют тщательно мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания, использовать маску, придерживаться здорового образа жизни.

"Самое главное не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу", - призывают в Роспотребнадзоре.

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# грипп , ОРВИ , Управление Роспотребнадзора

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