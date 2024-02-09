Тюменцы могут заявиться на грантовый конкурс "Движения первых"

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Движения первых» | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Движения первых»

Детей и подростков из Тюменской области приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе "Движения первых". Заявочная кампания уже стартовал и продлится до 4 марта, сообщает пресс-служба "Движения первых" Тюменской области.

Подать заявки на участие в конкурсе могут школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также другие организации и индивидуальные предприятия. Участники могут получить гранты на проведение конкурсов, фестивалей, слетов и других мероприятий, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи. В этом году организаторы поддержат социально значимые инициативы на 2 млрд рублей.

"Максимальная сумма финансирования грантовой инициативы составит 15 миллионов рублей. Наша цель - помочь реализовать те проекты, которые поддержаны или инициированы самими детьми. Это тот важный принцип соавторства, который должен сделать нашу работу по-настоящему эффективной и востребованной участниками Движения", - отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

Отметим, это уже второй грантовый конкурс "Движения первых". В раз. По итогам конкурса в прошлом году победу одержали 759 заявок для организации проектных активностей. В Тюменской области гранты Первых получили 15 проектов на общую сумму 63 млн 434 тыс. рублей. Самыми популярными активностями, получившими финансовую поддержку, стали фестивали детского творчества и технического моделирования, медиамарафоны, экологические акции, туристические слеты и спортивные состязания.

Подать заявку на участие в грантовом конкурсе 2024 года можно на портале предоставления мер финансовой поддержки до 4 марта. Результаты будут подведены в марте, а проектные активности победителей будут реализованы в течение года.