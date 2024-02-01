Две поликлиники и ОКБ № 2 присоединятся к проекту СТИМУЛ в Тюмени в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три медучреждения Тюменской области присоединятся к проекту СТИМУЛ в апреле 2024 года. Это городские поликлиники № 1, № 4 и Областная клиническая больница № 2, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В настоящее время к проекту подключились шесть медучреждений: городские поликлиники № 5, № 6, № 8, № 12, № 17 и Областной клинический фтизиопульмонологический центр.

СТИМУЛ - это стандарт системы управления медицинской организацией, направленный на повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью. Проект разработали эксперты ЦНИИОИЗ - Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

В департаменте здравоохранения Тюменской области добавили, что комфорт для пациента – важная составляющая медицинского сервиса. С 2024 года здравоохранение региона планирует внедрить новые алгоритмы для повышения уровня здоровьесбережения.