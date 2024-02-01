В Тюменской области определят самую экологичную семью

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Экологический конкурс к Году семьи проводит Тюменское экологическое объединение и компания СИБУР. Участвовать может любая семья, проживающая в Тюменской области, пишет инфоцентр правительства региона.

Победителей выберут в два этапа: сначала выявят десять семей, которые сдали больше всего вторсырья в экодома Тюмени и Тобольска, далее им предложат выполнить творческое задание, которое пока организаторы держат в секрете.

Главный приз — отдых в одном из популярных термальных курортов региона. Итоги подведут 5 июня, в День эколога.