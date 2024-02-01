  • 13 февраля 202413.02.2024вторник
  • USD91,0758
    EUR98,1512
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области определят самую экологичную семью

Общество, 19:01 13 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Экологический конкурс к Году семьи проводит Тюменское экологическое объединение и компания СИБУР. Участвовать может любая семья, проживающая в Тюменской области, пишет инфоцентр правительства региона.

Победителей выберут в два этапа: сначала выявят десять семей, которые сдали больше всего вторсырья в экодома Тюмени и Тобольска, далее им предложат выполнить творческое задание, которое пока организаторы держат в секрете.

Главный приз — отдых в одном из популярных термальных курортов региона. Итоги подведут 5 июня, в День эколога.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конкурсы , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 13.02.2024В Тюменской области определят самую экологичную семью
18:51 13.02.2024Руслан Кухарук назвал медиа и моду самыми растущими направлениями креативных индустрий Тюмени
18:44 13.02.2024О преимуществах трудоустройства в Тюменской области расскажут на выставке "Россия"
18:21 13.02.2024Мошенники под видом сотрудников МФЦ и сотовой компании выманили деньги у ялуторовчанина