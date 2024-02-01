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Руслан Кухарук назвал медиа и моду самыми растущими направлениями креативный индустрий Тюмени

Общество, 18:51 13 февраля 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Медиа и мода станут самыми растущими направлениями креативных индустрий в Тюмени.

Об этом заявил глава Тюмени Руслан Кухарук на встрече с членами Торгово-промышленной палаты Тюменской области 13 февраля. Общение состоялось в рамках проекта "Диалог бизнеса и власти".

"Мы сегодня видим, что растет доля присутствия в этом секторе креативной экономики медиа. Индустрия моды", - ответил глава города на вопрос корреспондента информационного агентства "Тюменская линия".

Он также отметил, что большая часть креативных индустрий - это проектные институты, заказчиками которых являются нефтегазовый комплекс, компании, корпорации. Они заказывают разработку нефтяных, газовых месторождений.

"Тот самый интеллектуальный труд высокой добавленной стоимости. Вторая история - это блок проектировщиков, архитекторов, которые работают на строительную сферу. Проекты заказывают не только для Тюмени, сегодня проектировщики тюменских компаний работают для многих городов", - рассказал Руслан Кухарук об основных направлениях бизнеса креативных индустрий.

Вклад этого направления бизнеса в валовый муниципальный продукт Тюмени составляет 14,1%. А к 2030 году планируется нарастить его до 20%.

Оксана Корнеенкова

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# креативные индустрии , медиа , Руслан Кухарук

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