Тюменский проект "Капитаны бизнеса" станет международным

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Тюменский проект "Капитаны бизнеса" выходит на международный уровень. Пожелание представить его в Казахстане выразил Генеральный консул Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков во время визита в Тюменскую область и встречи с сотрудниками Торгово-промышленной палаты.

Об этом во время I Марафона "Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области" рассказала президент ТПП Ольга Езикеева.

"Вторая страна, заинтересованная в проекте "Капитаны бизнеса", - это Узбекистан. Мы соберемся и проведем наш проект и там, и там. 20 февраля я представлю проект на Госсовете", - отметила она.

Проект "Капитаны бизнеса. Развитие территорий" в Тюменской области реализуют по трем направлениям - стратегические сессии, бизнес-лекции и нетворкинг.

Инициатором проекта стала президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области, советник губернатора Ольга Езикеева. Он реализуется с 2021 года. За это время эксперты проработали сотни идей предпринимателей из муниципалитетов, с привлечением различных механизмов господдержки помогли в реализации.

Проект не раз отмечался на федеральном уровне. Тюменские "Капитаны бизнеса" вошли в число лучших практик на платформе Смартека АСИ, рекомендованы для тиражирования по всей стране.

Анжела Лебедева