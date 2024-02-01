В Тюменской области назвали самый протяженный и короткий участки ремонта дорог по нацпроекту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 км автомобильной дороги Омутинское – Армизонское – самый протяжённый участок, отремонтированный по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году. Подрядная организация устранила пучины, заменили верхние слои асфальтобетона, досыпали и укрепили обочины, сообщает ГУС Тюменской области.

"Местами был вырублен кустарник, закрывающий водителям обзор. Новое асфальтобетонное покрытие уложено на площади 84 тыс. кв. метров", - уточнили эксперты.

Самый короткий участок ремонта находился в д. Тураева Тюменского района. Дорожники уложили асфальтовое покрытие на четырех проездах между улицами Тураевской и Аширбекова. Протяжённость одного из них — 50 метров.

Самым северным участком ремонта можно считать подъезд к с. Уват. Отремонтировано более 3 км от федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск до автостанции. На этом участке располагается ФОК "Иртыш" со спортивным залом, бассейном и залами для разных видов спорта.

Самый южный объект нацпроекта в 2023 году находится в Сладковском районе. На автомобильной дороге Ишим - Маслянский - Сладково отремонтировано почти 3 км покрытия, в том числе участок в районе с. Ловцово.

Самым сложным по набору работ можно считать ремонт путепровода через Транссибирскую магистраль на Обходе Тюмени.

"В процессе демонтажа старого покрытия подрядная организация обнаружила, что плита проезжей части не монолитная, а разделена на три отдельных сегмента. Чтобы выполнить ремонт такой конструкции традиционными технологиями, потребовалось бы до полугода. Инженеры нашли решение — впервые в России применили полиуретан-металлический деформационный шов ломаной оси. Новая технология позволила открыть движение по путепроводу в полном объёме в запланированный срок - 31 августа", - рассказали в ГУСе.

В 2023 году благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" выполнены работы на 140 объектах ремонта общей протяженностью 203,4 км и двух инженерных объектах: мосту через р. Ишим на автомобильной дороге Ишим-Синицына и путепроводе через ж/д на автомобильной дороге Обход Тюмени.